Рязанский Перинатальный центр прокомментировал обвинение в адрес врача Марии Прокудиной

Администрация Рязанского перинатального центра прокомментировала обвинения в адрес заведующей гинекологическим отделением Марии Прокудиной. Об этом пишет «КП-Рязань».

Напомним, что на Прокудину возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В 2019 году у ее пациентки родился ребенок с диагнозом дистоция плечиков.

Депутат облдумы Максим Мустафин отметил, что «новорожденный стал инвалидом после отказа врачей делать кесарево сечение, несмотря на показания». С его слов, к такому заключению пришла страховая компания в ходе проверки.

В Перинатальном центре заявили, что по этому факту в течение нескольких лет проводились множественные проверки. Никаких нарушений выявлено не было. Медики отмечают, что если в центре были бы грубые нарушения, то следствие так долго бы не вели и виновных давно наказали.

«За последнее время в нашем центре произошло немало позитивных перемен. Применение нового подхода в региональной системе родовспоможения позволило в разы снизить младенческую смертность. Мы всеми силами стремимся улучшить службу родовспоможения в регионе, а подобные негативные сообщения о случаях из прошлого, где огульно обвиняют врачей, будто хотят подорвать наши усилия. Это похоже на самопиар депутата в преддверии выборов», — отметил замглавврача Перинатального центра Антон Панов.

Медики пояснили, что в случае с матерью пострадавшего малыша, Мария Прокудина действовала в соответствие с рекомендациям минздрава.

«Мария Андреевна — хороший врач и вела роды согласно медицинским рекомендациям, действовавшим на тот момент. Родовая деятельность у женщины шла нормально и показаний к кесареву сечению не было. Но случилось непредвиденное осложнение — дистоция плечиков. К сожалению, от подобных осложнений не застрахована ни одна женщина, и в акушерской практике подобные случаи нередки. Были применены специальные приемы для решения этого осложнения», — пояснили в Перинатальном центре.

В медучреждении добавили, что доктор Прокудина намерена подать в адрес депутата Мустафина иск в суд о защите чести и достоинства.