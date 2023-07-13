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Рязанская область вошла в пятерку регионов, где строят самые высокие дома

По данным ЕРЗ.РФ в Рязанской области средняя высота домов составила 21,6 этажей. Вместе с Рязанской областью самыми «высотными» регионами стали Москва, Свердловская область, Башкортостан и Самарская область.

По данным аналитики интернет-ресурса, на первое июля 2023 года наибольшая доля жилищного строительства в стране приходится на дома высотой от 18 до 24 этажей — 27,7% от всей площади строящегося жилья. Доля высотного строительства (25 и более этажей) в России составляет 26,4%.

При этом, по информации аналитиков интернет-ресурса, средняя этажность домов по Российской Федерации составляет 19 этажей. Наиболее распространенным материалом стен строящихся домов в стране является монолит-кирпич. Из него возводится 66,2% от всей площади жилищного строительства.