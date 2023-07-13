Рязанская область вошла в пятерку регионов, где строят самые высокие дома

По данным
По данным аналитики интернет-ресурса, на первое июля 2023 года наибольшая доля жилищного строительства в стране приходится на дома высотой от 18 до 24 этажей — 27,7% от всей площади строящегося жилья. Доля высотного строительства (25 и более этажей) в России составляет 26,4%.
При этом, по информации аналитиков интернет-ресурса, средняя этажность домов по Российской Федерации составляет 19 этажей. Наиболее распространенным материалом стен строящихся домов в стране является монолит-кирпич. Из него возводится 66,2% от всей площади жилищного строительства.