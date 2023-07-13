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В России школьники смогут получить консультацию психолога онлайн

Минпросвещения разрабатывает портал, на котором российские школьники смогут получить консультацию психолога. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на министра Сергея Кравцова.

Отмечается, что портал будет готов к концу 2023 года. Консультацию психолога сможет получить каждый школьник.

Ранее депутаты Госдумы предложили обследовать школьников у психологов перед сдачей экзаменов. Эту инициативу предложили после того, как в Кировской области девятиклассник покончил с собой в день пересдачи ОГЭ по математике.