Путин: возможное вступление Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России
Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России. Об этом президент РФ сообщил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно», — сказал президент.
Также Путин добавил, что угроза вступления Украины в Североатлантический альянс стала одной из причин проведения специальной военной операции.
Ранее Путин рассказал, как находит решения сложных вопросов.