Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября
Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
Президент потребовал до 1 сентября 2023 года утвердить национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Также он отметил, что это направление нужно отметить как приоритетное в бюджете.
«Принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад. Создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Как мы и договаривались с коллегами, прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года», — заявил Путин.