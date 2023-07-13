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Прокуратура: под Касимовом ликвидируют несанкционированную свалку

Под Касимовом ликвидируют несанкционированную свалку. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

На территории одного из поселений района обнаружили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов, общей площадью более 1800 квадратных метров.

Прокуратура района вынесла представление администрации, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Касимовский районный суд обязал администрацию ликвидировать несанкционированную свалку.