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Присяжные оправдали рязанца, которого обвиняли в убийстве девочки-подростка

В четверг, 13 июля, в Рязанском областном суде огласили приговор 21-летнему Георгию Щербаченко. Его обвиняли в убийстве девочки-подростка «с целью облегчить совершение другого преступления» (ч.2 ст. 105 УК РФ) и в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет группой лиц в крупном размере, когда преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам (ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

Присяжные признали мужчину виновным в покушении на сбыт наркотиков, суд приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинения в убийстве присяжные сочли недоказанными.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.