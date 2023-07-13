Певица МакSим объявила, что лечится от алкогольной зависимости

Певица МакSим объявила, что лечится от алкогольной зависимости. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Марина Абросимова рассказала, что после выздоровления от коронавируса слишком рано начала гастролировать. По ее словам, она думала, что алкоголь придаст ей сил на сцене. Однако он никак не помог, а скорее помешал.

Артистка призналась, что у нее есть зависимость и легла в клинику на лечение. По ее словам, ее поддерживают близкие и музыканты.

«Я надеюсь, конечно, на вашу поддержку, потому что для меня было огромным шагом приехать сюда по доброй воле и находиться здесь, проходить лечение. И такой же огромный шаг сказать это вслух, для вас», — отметила певица.

Напомним, певица продолжительное время лечилась от коронавируса.