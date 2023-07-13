Госдума запретила самовыгул котов и собак в России

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о безнадзорных животных. По нему запрещается самовыгул домашних животных. Это следует из сайта обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Изменения внесут в статью 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем закреплены требования к содержанию домашних животных. В частности, там указано, что запрещено их свободное и неконтролируемое передвижение по проезжей части, в лифтах и дворах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках.

В варианте, одобренном депутатами, свободное и неконтролируемое перемещение домашних животных запрещается во всех местах, кроме разрешенных органом местного самоуправления для выгула собак и котов.