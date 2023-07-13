Депутат опубликовал заявление командующего 58-й армией Попова об отстранении от службы

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов подтвердил факт своего отстранения по решению «старшего начальства». Об этом сообщило РБК .

Обращение генерала опубликовал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

По словам Попова, за несколько дней «произошло много событий», в том числе отстранение его от должности командующего. «Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я, во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии», — заявил генерал.

Он отметил, что во время разговора с начальством заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны», а именно — на отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также на «массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника». «Поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то, и стремительно, за один день состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — сообщил Попов.

По его словам, 58-ю армию возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин. В обращении Попов отметил, что ждет получения предложения по дальнейшему прохождению службы.

Министерство обороны официально информацию об отстранении Попова не комментировало.