Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
14°
Птн, 14
18°
Сбт, 15
21°
ЦБ USD 90.63 0.13 13/07
ЦБ EUR 99.89 0.21 13/07
Нал. USD 88 / 91.7 13/07 08:00
Нал. EUR 98.3 / 91.7 13/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 2023 13:45
1 836
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
6 965
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
11 855
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
10 989
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Депутат опубликовал заявление командующего 58-й армией Попова об отстранении от службы

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов подтвердил факт своего отстранения по решению «старшего начальства». Об этом сообщило РБК.

Обращение генерала опубликовал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

По словам Попова, за несколько дней «произошло много событий», в том числе отстранение его от должности командующего. «Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я, во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии», — заявил генерал.

Он отметил, что во время разговора с начальством заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны», а именно — на отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также на «массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника». «Поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно и предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то, и стремительно, за один день состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — сообщил Попов.

По его словам, 58-ю армию возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин. В обращении Попов отметил, что ждет получения предложения по дальнейшему прохождению службы.

Министерство обороны официально информацию об отстранении Попова не комментировало.