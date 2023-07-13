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А что в кино? «Кентавр», «Круче некуда» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский триллер «Кентавр» от режиссера Кирилла Кемница. Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Однажды она встречает водителя Сашу, который тоже работает по ночам, внушает доверие и знает подход к любому клиенту. Вместе им предстоит столкнуться со страшной опасностью, которая кроется в неожиданных поворотах ночного города. В ролях — Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник, Кирилл Мелехов и другие.

«Круче некуда» — боевик совместного производства Китая и США. Действие фильма происходит в будущем, когда главной мировой темой становится битва за нефть. Банду международных преступников может остановить только два человека — Джеки Чан и Джон Сина.

Американская семейная драма «Лошадь Чарли»  — это история о школьнице, которая мечтает ездить верхом. Ее семья не может позволить себе такую покупку, но жизнь Чарли меняется, когда она случайно находит потерянного скакуна.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».