В Москве предложили подбитую технику НАТО выставить у посольства стран альянса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об организации выставки военной техники, подбитой на Украине. Об этом сообщил
Заместитель главы комитета по молодежной политике Владимир Исаков на пленарном заседании отметил, что российские военные «сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага», как 80 лет назад при Прохоровском сражении. В те времена, напомнил депутат, немецкие танки «Тигр» выставлялись в Москве.
«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — отметил Володин. Он поручил комитету по обороне проработать с профильным министерством вопрос об организации выставки подбитой техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Киеву.