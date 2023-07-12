Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
16°
Чтв, 13
13°
Птн, 14
19°
ЦБ USD 90.63 0.13 13/07
ЦБ EUR 99.89 0.21 13/07
Нал. USD 88.01 / 92.05 12/07 17:50
Нал. EUR 97.82 / 100.5 12/07 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
Вчера 13:45
1 509
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
6 643
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
11 565
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
10 710
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Москве предложили подбитую технику НАТО выставить у посольства стран альянса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об организации выставки военной техники, подбитой на Украине. Об этом сообщил РБК.

Заместитель главы комитета по молодежной политике Владимир Исаков на пленарном заседании отметил, что российские военные «сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага», как 80 лет назад при Прохоровском сражении. В те времена, напомнил депутат, немецкие танки «Тигр» выставлялись в Москве.

«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», — отметил Володин. Он поручил комитету по обороне проработать с профильным министерством вопрос об организации выставки подбитой техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Киеву.