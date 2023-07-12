В Татарстане автомобиль съехал в реку, погибли два человека

В Татарстане автомобиль съехал в реку, погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла 11 июля. В МЧС поступило сообщение о том, что на берегу реки Меша обнаружил пустые палатки и высохшую еду. Также на месте обнаружен оторванный задний бампер с госномером от автомобиля. Людей рядом не было.

Спасатели обнаружили автомобиль Citroen с двумя людьми внутри в реке. Машину и погибших извлекли из воды.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в реку с обрыва.

Проводится проверка.