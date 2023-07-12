В Самарской области неизвестные пытались устроить взрыв на газопроводе
В Самарской области неизвестные пытались устроить взрыв на газопроводе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza/
По информации канала, сначала на газопроводе «Газпром трансгаз Самара»" обнаружили утечку. На 967 километре газопровода «Челябинск-Петров» специалисты аварийной группы нашли круглое отверстие в трубе диаметром около 25 мм. В 60 метрах от этого места лежал синий пакет с СВУ, прислоненный к трубе
СВУ состояла из пластиковой трубы, куда были засыпаны взрывчатые вещества, взрывателя и таймера — его роль выполнял будильник, установленный на 12:00. Взрывчатку обезвредили на месте обнаружения.