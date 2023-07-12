В рязанском Христорождественском соборе встретили ковчег с частицами мощей апостола Петра и великомученицы Екатерины
В рязанском Христорождественском соборе встретили ковчег с частицами мощей апостола Петра и великомученицы Екатерины. Об этом сообщила пресс-служба рязанской Епархии.
Ковчег с мощами принесли в храм епархии во вторник, 11 июля.
Встречу святыни возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. После он совершил вечернее богослужение.
Ковчег будет пребывать в соборе до 16 июля. Каждый день в 12:00 и 15:30 там будут совершаться молебны с чтением акафиста.