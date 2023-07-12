В Рязанской области пропал 15-летний Николай Марков
В Рязанской области пропал 15-летний Николай Марков. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера». Местонахождение жителя Сасова неизвестно с 3 июля.
Приметы: на вид 15-17 лет, рост 165-175 сантиметров, среднее телосложение.
Был одет в зеленую футболку, шорты и зеленые кроссовки.
Отмечается, что он может находиться с Денисом Кириным 2001 года рождения.
Тех, кто что-то знает о местонахождении Николая Маркова, просят сообщать по телефонам: