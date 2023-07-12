В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

В Рязанской области 12 июля сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Пешеход». Об этом сообщается на сайте УМВД.

Экипажи будут дежурить в оживленных местах, где люди чаще всего нарушают ПДД.

В полиции напомнили о правилах дорожного движения для пешеходов:

Пешеходы должны ходить по тротуары, придерживаясь правой стороны. При отсутствии тротуара можно двигаться по обочине, а при отсутствии обочины — по краю проезжей части навстречу движению транспорта.

Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии в зоне видимости — на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая при этом помех для движения транспорта.

При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода и перекрестка разрешается переход дороги на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны, не создавая при этом помех для движения транспорта.

Прежде чем переходить дорогу, необходимо остановиться на краю тротуара для оценки расстояния до приближающихся автомобилей и убедиться в безопасности своего перехода.

Посмотрев во все стороны, откуда может появиться транспорт (налево, направо, вперед, назад), можно начинать переходить дорогу.

Пешеход, не успевший закончить переход, должен остановиться на середине проезжей части. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения.

При переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.

Правоохранители отмечают, что нельзя переходить проезжую часть, в том числе перекрестки, «по диагонали». Дорогу необходимо переходить строго под прямым углом к краю проезжей части.