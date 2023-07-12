В Рязанской области искусственный интеллект помог выявить два опасных лесных пожара от грозы

В лесах Рязанской области система дистанционного видеомониторинга оперативно выявила два опасных возгорания, которые произошли от удара молний. Камеры видеонаблюдения, размещенные на высотных базовых станциях МТС, зафиксировали дым над лесом в первые минуты, что позволило подразделениям рязанского «Пожлеса» быстро выехать на место и ликвидировать пламя.

Природные пожары от гроз едва не разгорелись в Касимовском и Рязанском районах. В обоих случаях молния ударила в сухое дерево, которое начало гореть изнутри. Дождем потушить такой очаг невозможно, и он бы обязательно дал начало большому пожару. Но первый дымок над лесом «увидели» камеры, объединенные в единую систему видеонаблюдения «Пожлеса».

Леса Рязанской области равномерно охвачены системой дистанционного видеонаблюдения, всего в регионе действует 35 камер, транслирующих пожарную обстановку. Для части из них МТС предоставила высотные базовые станции, с которых трансляция видео ведется по оптоволокну в режиме прямого эфира. Сигнал попадает в интеллектуальную платформу «Пожлеса».

Благодаря качеству изображения 4К дежурный может масштабировать картинку и подтвердить факт возгорания, а также уточнить его место с погрешностью до 150 метров. Это позволяет оперативно рассчитать расстояние, и с учетом имеющихся лесных дорог и мостов проложить наиболее короткий путь для пожарного расчета. При этом алгоритмы цифровой системы настолько автоматизированы, что для мониторинга за всеми рязанскими лесами достаточно одного диспетчера.

«Система интеллектуального видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой в Рязанской области доказала свою эффективность: 65 процентов возгораний выявили камеры наблюдения, расположенные на антенно-мачтовых сооружениях мобильной связи. Остальные сигналы о возгораниях были получены из других источников — от местных жителей, МЧС, также наблюдение с воздуха производит самолет лесоохраны. Поэтому площади пожаров минимальные. Так, с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано всего 16 возгораний, последнее произошло от грозы 9 июля в Касимовском лесничестве. Огонь успел пройти всего 0,01 гектара», — рассказал министр природопользования Рязанской области Александр Новиков.

Рязанские леса, в основном, состоят из сосны, березы и осины. Эти породы деревьев относятся к высокогорючим. От оперативности реагирования зависит площадь пожара.

«Максимальная высота сосны — 50 метров. Камеры, установленные на наших антенно-мачтовых сооружениях, возвышаются над лесом на 70 метров и более. Каждая видеокамера имеет угол обзора 360° и просматривает 40 километров по горизонту и более. Благодаря оперативному реагированию средняя площадь пожаров, обнаруженных искусственным интеллектом, оказалась в 4-5 раз меньше тех, которые были найдены другим способом. Причем местные жители возле лесничеств даже не почувствовали существенного задымления. Налицо высокая экономическая и экологическая эффективность „умной“ системы видеомониторинга», — отметил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Система может выводить информацию на стационарные компьютеры, ноутбуки и планшеты, что делает мониторинг мобильным. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве, что позволяет сопоставлять информацию из разных источников, выявлять и анализировать причины пожаров и эффективность их устранения.

Общая площадь лесного фонда Рязанской области составляет 974,3 тысячи гектаров. Лесистость области достигает 25,4 процента. На территории региона находятся Окский государственный природный биосферный заповедник, имеющий международное значение, и Национальный государственный природный парк «Мещерский». Пожароопасный сезон в Рязанской области установлен на период с апреля по октябрь 2023 года.