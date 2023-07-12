В Рязани задержали пьяную женщину на «Ладе»
В Рязани задержали пьяную женщину на Lada. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел в Московском районе.
Патрульные обратили внимание на машину Lada Granta. Она поспешила съехать с центральной улицы при виде служебного автомобиля. Водитель вел авто неуверенно, машина «виляла» по дороге. Подобная манера могла свидетельствовать о том, что водитель нетрезв.
Полицейские остановили машину. Из салона вышла девушка, у которой ощущался устойчивый запах изо рта.
На место прибыли сотрудники ДПС. Женщина отказалась проходить освидетельствование. На женщину составили административный протокол.