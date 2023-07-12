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В Рязани водитель мопеда сбил велосипедиста

В Рязани водитель мопеда сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 11 июля, примерно в 18:40, вблизи дома № 71 на улице Коняева. 19-летний рязанец, управляя мопедом «ЯГУАР АЛЬФА», по предварительной информации, совершил наезд на 66-летнего велосипедиста.

В результате происшествия водитель и 16-летний пассажир мопеда получили травмы и были госпитализированы. Велосипедист также получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.