В Рязани водитель мопеда сбил велосипедиста
В Рязани водитель мопеда сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел 11 июля, примерно в 18:40, вблизи дома № 71 на улице Коняева. 19-летний рязанец, управляя мопедом «ЯГУАР АЛЬФА», по предварительной информации, совершил наезд на 66-летнего велосипедиста.
В результате происшествия водитель и 16-летний пассажир мопеда получили травмы и были госпитализированы. Велосипедист также получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Проводится проверка.