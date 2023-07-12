В Рязани прошел фестиваль «МЕГАМИКС-00х».
В Рязани прошел фестиваль «МЕГАМИКС-00х».
Мероприятие состоялось в субботу, 8 июля, в клубе Deep. Организатором выступила радиостанция МИКС FM.
Концерт собрал более тысячи слушателей. Многие из них получили пригласительные за участие в фотоконкурсе «Семья МИКС ФМ» и за репосты анонсов концерта в группе в соцсети «ВКонтакте».
Рязанцы смогли посмотреть выступления групп «Пропаганда», «Демо», Plazma и певицы Светы.
Отмечается, что мероприятие состоялось в День семьи, любви и верности. Так, многие гости пришли парами и семьями.
Организаторы сообщают, что новая вечеринка МЕГА МИКС состоится в ноябре.