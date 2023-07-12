В Рязани пройдет пикет против застройки Кремля
В Рязани пройдет пикет против застройки Кремля. Об этом сообщили в группе «Рязанское вече».
Мероприятие пройдет в среду, 12 июля, с 18:00 до 20:00 перед памятником Советско-польскому братству по оружию.
Мероприятия пройдет против застройки охраняемого ландшафта особо ценного объекта культурного наследия народов России — Рязанского Кремля, против незаконных строек и разрешений, выданных с грубыми нарушениями и против проектов планировки, не соблюдающих градостроительные нормы и против точечной застройки.
Также мероприятие пройдет с целью запрета вырубки здоровых деревьев.
Отмечается, что пикет согласован с администраций города.
Мероприятие 18+.