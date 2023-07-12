В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Инцидент произошел днем во вторник, 11 июля.
В Московском районе патрульные заметили подозрительного прохожего. По имевшейся у них ориентировке молодой мужчина был похож на одного из граждан, объявленных в федеральный розыск.
Правоохранители остановили мужчину, проверили его по информационным базам. Выяснилось, что в отношении 27-летнего рязанца вынесли обвинительный приговор за кражу и назначили уголовное наказание. От исполнения его мужчина уклонился, поэтому его объявили в федеральный розыск.
Патрульные передали разыскиваемого сотрудникам уголовного розыска. Рязанца заключили в следственный изолятор.