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В Рязани на Восточной окружной планируют установить остановки в 2024 году

В Рязани на Восточной окружной планируют установить остановки общественного транспорта в 2024 году. Об этом РЗН. инфо сообщили в администрации Рязани.

Рязанцы под постами Павла Малкова в Telegram-канале уже второй год подряд просят сделать остановку между домами по улице Зубковой № 27 корпус 3 и 4 с двух сторон. Район около ТЦ «Зельгросс» расстраивается, а до ближайшей остановки около «Дашковской ярмарки» идти около километра.

«Когда сдвинется вопрос по поводу остановки общественного транспорта около дома № 27 корпус 3 по улице Зубковой? Это бывшая остановка „Совхоз Тепличный“, поэтому карман под нее уже есть. Но транспорт не останавливается, так как нет оборудованной остановки. В прошлом году перед выборами в прямом эфире вы сказали о том, что если никаких препятствий нет, то надо ее делать. Прошел почти год, даже намека на решение данной проблемы нет», — пишет рязанка.

В мэрии редакции РЗН. инфо ответили, что проектная документация по обустройству остановок и регулируемого пешеходного перехода уже разработана. Однако в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в Рязани» проект будет реализован только в 2024 году.