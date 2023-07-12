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В Рязани мужчина предстанет перед судом за убийство по неосторожности

В Рязани мужчина предстанет перед судом за убийство по неосторожности. Об этом сообщило региональное СУ СК по Рязанской области.

Отмечается, что 4 ноября 2022 года между двумя незнакомыми мужчинами произошел конфликт. Нетрезвый обвиняемый ударил потерпевшего ладонью по лицу. От удара мужчина потерял равновесие, упал и ударился головой.

Обвиняемый оставил потерпевшего на улице и скрылся с места преступления. Смерть мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.