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В Рязани арестовали автобус за административные нарушения

В Рязани в среду, 12 июля, арестовали автобус маршрута № 33 за административные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Во время рейда по работе общественного транспорта установили, что перевозчик «Таксавто» использует автобусы с характеристиками, которые не предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок.

Установлено, что на маршруте № 33 работают автобусы малого класса, а должны — среднего. Также выявили нарушения пути следования маршрута.

Автобус арестовали и поместили на специальную стоянку. Перевозчика вызвали для рассмотрения административного правонарушения.