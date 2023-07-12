В Рязани арестовали автобус за административные нарушения
В Рязани в среду, 12 июля, арестовали автобус маршрута № 33 за административные нарушения. Об этом
Во время рейда по работе общественного транспорта установили, что перевозчик «Таксавто» использует автобусы с характеристиками, которые не предусмотрены картой маршрута регулярных перевозок.
Установлено, что на маршруте № 33 работают автобусы малого класса, а должны — среднего. Также выявили нарушения пути следования маршрута.
Автобус арестовали и поместили на специальную стоянку. Перевозчика вызвали для рассмотрения административного правонарушения.