В России предложили запретить продажу алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид
В России предложили запретить продажу алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид. Об этом пишет ТАСС со сслыкой на руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Алешина.
Росалкогольрегулирование предложило запретить регистрацию алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид, например «Мистер сидр».
«Установить запрет на регистрацию в ЕГАИС алкогольной продукции с наименованием, предполагающим «подмену» ее вида, например, пивной напиток «виски кола» и, как сейчас, «Мистер сидр», — сообщил Алешин.