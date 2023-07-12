В РГРТУ прошло открытие фестиваля студенческих забав «МАЙка»
12 июля в РГРТУ состоялось торжественное открытие второго внеочередного фестиваля студенческих забав «МАЙка». Этот фестиваль является проектом-победителем грантового конкурса, организованного федеральным агентством по делам молодежи Росмолодежи.
В Фестивале приняли участие делегации из Москвы, Владимира, Орла, Ярославля и Рязани. В рамках «МАЙки» будет проводиться программа конкурсных испытаний, направленная на выявление талантов студенческих творческих коллективов и спортивных команд.
Организаторами фестиваля стали Студенческий координационный совет Общероссийского Профсоюза образования и РГРТУ имени В. Ф. Уткина.