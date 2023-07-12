В Подмосковье обнаружили квадрокоптер со взрывчаткой
В Подмосковье обнаружили квадрокоптер со взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, вечером 11 июля в Подольске, рядом с частными домами обнаружили квадрокоптер размером 20 на 20 сантиметров с прямоугольным предметом. На место приехали полицейские и кинологи, после чего предмет осмотрели две служебные собаки. Одна условным сигналом не показала наличие взрывчатых веществ, другая — показала, что прямоугольным предметом может быть бомба.
Полиция эвакуировала четырех человек из ближайших домов. Предмет на квадрокоптере осмотрели взрывотехники — предварительно, квадрокоптер нес бомбу с взрывчатым веществом весом 600 грамм. Ее отправили на экспертизу.