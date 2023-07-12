В Омске женщина убила мужа на глазах у шестилетнего сына
В Омске женщина убила мужа на глазах у шестилетнего сына. Об этом пишет Telegram-канал Shot. По данным канал, все произошло в канун Нового года в Омском районе. 44-летняя женщина в порыве ссоры с 59-летним супругом убила его. За трагедией наблюдал их общий шестилетний сын. Тогда на женщину завели уголовное дело по статье «Убийство».Спустя полгода судебно-психологическая экспертиза установила, что у шестилетнего мальчика развилось психическое заболевание — смешанное расстройство эмоций и поведения. На мать завели вторую уголовку — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Женщину арестовали.