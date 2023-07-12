В Магаданской области двое несовершеннолетних скинули с моста беременную женщину

В Магаданской области двое несовершеннолетних скинули с моста беременную женщину. Об этом пишет ТАСС.

На Колыме двое несовершеннолетних скинули с моста беременную девушку с целью ограбления.

Все произошло в ночь на 9 июля. Знакомые беременной женщины придумали предлог, чтоб привести ее на мост через реку в поселке Ола. Один из подростков скинул ее с моста, надеясь, что она умрет от удара об воду, а тело унесет в море течением.

Несовершеннолетняя девушка отправила с телефона жертвы сообщение ее подруге о намерении свести счеты с жизнью.

Потерпевшую госпитализировали, подробности о состоянии ее здоровья пока не уточняются.