В Магаданской области двое несовершеннолетних скинули с моста беременную женщину
В Магаданской области двое несовершеннолетних скинули с моста беременную женщину. Об этом пишет ТАСС.
На Колыме двое несовершеннолетних скинули с моста беременную девушку с целью ограбления.
Все произошло в ночь на 9 июля. Знакомые беременной женщины придумали предлог, чтоб привести ее на мост через реку в поселке Ола. Один из подростков скинул ее с моста, надеясь, что она умрет от удара об воду, а тело унесет в море течением.
Несовершеннолетняя девушка отправила с телефона жертвы сообщение ее подруге о намерении свести счеты с жизнью.
Потерпевшую госпитализировали, подробности о состоянии ее здоровья пока не уточняются.