В Ленинградской области мужчина перерезал приятелю горло канцелярским ножом

В Ленинградской области мужчина напал на приятеля с канцелярским ножом. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Колпине около магазина «Фермер».

По информации источника, во время ссоры злоумышленник перерезал оппоненту горло. Отмечается, что после оказания медпомощи мужчину отпустили в удовлетворительном состоянии.

На дебошира завели уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Он находится под арестом.