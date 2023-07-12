В Иркутске мужчина задушил годовалого ребенка из-за плача
В Иркутске 20-летний мужчина задушил годовалого ребенка из-за плача. Об этом
Инцидент произошел в иркутском поселке Куйтун. Отмечаеся, что в одном из жилых домов населенного пункта обнаружили труп ребенка. На место вызвали провоохранителей.
Во вторник, 11 июля, установили, что ребенок умер не от естественных причин — его задушили.
В этот же день задержали сожителя матери ребенка. В преступлении злоумышленник признался.
«Мужчина рассказал, что задушил мальчика, потому что тот плакал», — приводит РЕН ТВ слова источника.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Убийство». Другие подробности произошедшего выясняются.