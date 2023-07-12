В центре Рязани массово отключили электричество
На девяти улицах центра Рязани в среду, 12 июля, отключили электричество. Об этом РЗН. инфо сообщили в диспетчерской МУП «РГРЭС».
Без света остались:
- улица Фрунзе;
- улица Свободы;
- улица Введенская;
- улица Ленина;
- улица Горького;
- улица Садовая;
- улица Радищева;
- улица Почтовая;
- улица Право-Лыбедская.
Рабочие ведут ремонтно-восстановительные работы. Вернуть подачу электричества планируют в течение трех часов с момента отключения. По информации городской мэрии, электричество включат к 15:00.