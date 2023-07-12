Студент РГАТУ представил Рязанскую область на отборочном этапе Всероссийского Чемпионата «Профессионалы»

В июле 2023 года Даниил Агафонов представил Рязанскую область на отборочном этапе Всероссийского Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Отборочный этап конкурса стартовал 8 июля в Липецкой области и продолжился до 11 июля. Соревнования по компетенциям: «Бухгалтерский учет», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Экспедирование грузов», «Банковское дело», «Лабораторный химический анализ» проходили на протяжении четырех дней. В отборочном этапе участвовали представители из 70 регионов России.

В ходе соревнований Даниил должен был провести разборку, сборку и диагностику состояния узлов и деталей двигателя трактора, устранить выявленные неисправности в двигателе, запрограммировать навигационную систему точного земледелия для работы по заданным параметрам, подготовить трактор к работе с пресс-подборщиком и экскаваторно-бульдозерным оборудованием, провести диагностирование и регулировку гидросистемы управления рабочими машинами и многое другое.

Победители по всем компетенциям будут объявлены в Санкт-Петербурге на финальных мероприятиях Чемпионата, которые пройдут с 25 по 29 ноября.