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Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне

Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне. Об этом сообщается в резолюции парламента Польши.

«Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны», — говорится в резолюции.

Справка:

Волынская резня — события, происходившие в 1942—1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 до 100 тысяч человек.

*признана экстремистской и запрещена в России