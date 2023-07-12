Рязанские полицейские задержали 20-летнего молодого человека за кражу двух велосипедов

Рязанские полицейские задержали 20-летнего молодого человека за кражу двух велосипедов. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от 43-летней местной жительницы о краже велосипеда. Она рассказала, что вечером оставила велосипед в подъезде дома, где она проживает, а утром он пропал.

Также в полицию обратился 29-летний житель села Дядьково, который также сообщил о пропаже велосипеда. Мужчина рассказал, что оставил его в подъезде буквально на два часа, но когда вышел велосипеда на месте не оказалось. Полицейские выяснили, что велосипед потерпевшего уже успели продать.

Оперативники установили, что в обоих случаях к краже оказался причастен 20-летний рязнец, проживающий в районе Семчино. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет тюрьмы.