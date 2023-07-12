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Рязанские газовики напомнили абонентам о необходимости проверки счетчиков

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала 2023 года направили абонентам 24 тысячи уведомлений о необходимости поверки приборов учета газа.

Отмечается, что проверять счетчики газа необходимо заранее, не дожидаясь окончания межповерочного интервала.

Периодичность поверки указана в паспорте прибора учета и может варьироваться от 4 до 12 лет в зависимости от модели счетчика. Узнать очередной срок очередной поверки можно также в «Личном кабинете абонента» на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань» или через мобильное приложение: в App Store под именем «Газ Онлайн» и в Google Play под названием «Мой Газ».

«Если поверка счетчика не произведена вовремя, объем потребленного газа будет начисляться по нормативам, которые рассчитываются индивидуально для каждого абонента. Соответственно, и расходы на оплату газа будут выше», -отметила начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Татьяна Козлова.