Рязанские газовики напомнили абонентам о необходимости проверки счетчиков

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала 2023 года направили абонентам 24 тысячи уведомлений о необходимости поверки приборов учета газа.
Отмечается, что проверять счетчики газа необходимо заранее, не дожидаясь окончания межповерочного интервала.
Периодичность поверки указана в паспорте прибора учета и может варьироваться от 4 до 12 лет в зависимости от модели счетчика. Узнать очередной срок очередной поверки можно также в «Личном кабинете абонента» на
«Если поверка счетчика не произведена вовремя, объем потребленного газа будет начисляться по нормативам, которые рассчитываются индивидуально для каждого абонента. Соответственно, и расходы на оплату газа будут выше», -отметила начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Татьяна Козлова.