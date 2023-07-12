Рязанцы поломали себе руки и ноги из-за «ужасного» состояния волейбольной площадки в ЦПКиО
Рязанцы обратились к администрации ЦПКиО с просьбой отремонтировать волейбольную площадку. Об этом сообщается в группе «Типичная Рязань».
«Она в ужасном состоянии, очень большое количество человек просит, чтобы ПРОСТО сделали хорошее покрытие! (Никаких сеток нам не надо, столбы менять тоже не обязательно) Большое количество людей ходит на игры и многие получают травмы из-за некачественного покрытия! Когда мы просили сделать ремонт, нам насыпали в ямки щебёнку и камни, из-за этого, травмы только увеличились», — сообщает автор поста.
Отмечается, что за последнее время несколько людей сломали ноги и два человека — руки. Еще один порвал связки.