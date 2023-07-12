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Рязанцу, случайно поджегшему квартиру во время свидания с девушкой, вынесли приговор

Рязанцу, случайно поджегшему квартиру во время свидания с девушкой, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 6 января 2022 года в 4:00, в квартире на улице Новоселов.

Осужденный отмечал день годовщину отношений с сожительницей в квартире, которую снимала девушка. Для создания романтической атмосферы он зажег свечу и установил ее на крышке от трехлитровой банки рядом с диваном в комнате квартиры. После этого он ушел с возлюбленной в ванную, оставив без присмотра источник открытого огня. В итоге сначала загорелся диван, а после и остальная квартира.

В результате пожара собственнику жилья причинили ущерб более, чем на 400 000 рублей.

Отмечается, 33-летний рязанец ранее неоднократно был судим. Он активно способствовал расследованию и признал вину.

За неосторожное обращение с огнем его оштрафовали на 10 тысяч рублей. С учетом ранее вынесенных приговоров его приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на шесть месяцев. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу.