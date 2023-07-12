Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с «ФосАгро-Регион»

Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «ФосАгро-Регион». Об этом сообщила пресс-служба органа власти.

Документ подписали губернатор Павел Малков и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. В рамках сотрудничества запланирован запуск в Рязанской области центра дистрибуции. Он обеспечит накопление, хранение и доставку аграриям широкого ассортимента минеральных удобрений ФосАгро — более 50 марок. Предполагается, что новый логистический комплекс, рассчитанный на единовременное хранение около 20 тысяч тонн минеральных удобрений, расположится в Кораблинском районе. Объем инвестиций может составить порядка 180 млн рублей. Аграрии также смогут воспользоваться новыми сервисами компании, такими как агрохимическое обследование почв, разработка систем минерального питания в привязке к условиям конкретного поля, а также спутниковый мониторинг эффективности применения удобрений.

Губернатор подчеркнул важность проекта и выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку в его реализации. «Новый инвестпроект востребован для дальнейшего развития сельского хозяйства в регионе. Рязанский агропромышленный комплекс традиционно силен и активно развивается. Наши аграрии добиваются высоких показателей, только за последний год объемы производства увеличены на 16%. Одним из приоритетов остается ввод в оборот неиспользуемых земель, поэтому потребность в минеральных удобрениях будет только расти. С открытием логистического центра аграрии будут их оперативно получать», — сказал Павел Малков.

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк поблагодарил за поддержку в реализации намеченных планов. «Скоро в регионе появится новый, современный центр дистрибуции „ФосАгро-Регион“, который будет обеспечивать все эти сервисы в режиме „одного окна“. При этом мы планируем, что запуск нового комплекса не только позволит нам создавать новые рабочие места, но и более активно действовать в социально-экономической сфере региона», — отметил Андрей Вовк.