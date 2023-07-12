Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
15°
Чтв, 13
13°
Птн, 14
15°
ЦБ USD 90.5 -0.99 12/07
ЦБ EUR 99.68 -0.74 12/07
Нал. USD 88.01 / 91.6 12/07 13:40
Нал. EUR 97.3 / 99.64 12/07 13:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
Вчера 13:45
1 382
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
6 543
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
11 470
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
10 614
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с «ФосАгро-Регион»

Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «ФосАгро-Регион». Об этом сообщила пресс-служба органа власти.

Документ подписали губернатор Павел Малков и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. В рамках сотрудничества запланирован запуск в Рязанской области центра дистрибуции. Он обеспечит накопление, хранение и доставку аграриям широкого ассортимента минеральных удобрений ФосАгро — более 50 марок. Предполагается, что новый логистический комплекс, рассчитанный на единовременное хранение около 20 тысяч тонн минеральных удобрений, расположится в Кораблинском районе. Объем инвестиций может составить порядка 180 млн рублей. Аграрии также смогут воспользоваться новыми сервисами компании, такими как агрохимическое обследование почв, разработка систем минерального питания в привязке к условиям конкретного поля, а также спутниковый мониторинг эффективности применения удобрений.

Губернатор подчеркнул важность проекта и выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку в его реализации. «Новый инвестпроект востребован для дальнейшего развития сельского хозяйства в регионе. Рязанский агропромышленный комплекс традиционно силен и активно развивается. Наши аграрии добиваются высоких показателей, только за последний год объемы производства увеличены на 16%. Одним из приоритетов остается ввод в оборот неиспользуемых земель, поэтому потребность в минеральных удобрениях будет только расти. С открытием логистического центра аграрии будут их оперативно получать», — сказал Павел Малков.

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк поблагодарил за поддержку в реализации намеченных планов. «Скоро в регионе появится новый, современный центр дистрибуции „ФосАгро-Регион“, который будет обеспечивать все эти сервисы в режиме „одного окна“. При этом мы планируем, что запуск нового комплекса не только позволит нам создавать новые рабочие места, но и более активно действовать в социально-экономической сфере региона», — отметил Андрей Вовк.