На северо-западе Москвы 20-летний мужчина погиб, искупавшись в фонтане
На северо-западе Москвы 20-летний мужчина погиб, искупавшись в фонтане. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 11 июля.
Молодой человек с девушкой гулял по площади Академика Курчатова. В один момент он решил искупаться в фонтане. Несмотря на небольшой уровень воды, мужчине резко стало плохо.
Заметив, что спутнику стало нехорошо, девушка начала звать на помощь. Очевидцы вызвали «скорую», однако медики не смогли ничем помочь — было поздно.
Правоохранители устанавливают причину смерти и подробности произошедшего. Они начали проверку.