Мэрия ищет наследников семи квартир и одного дома в Рязани
Мэрия ищет наследников семи квартир и одного дома в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали в среду, 12 июля.
В список имущества включили:
- жилой дом № 10 на улице Речная, 10. (собственницей являлась Коновалова Анна Федоровна, умершая 28 сентября 1998 года);
- квартиру № 21 в доме № 4 на улице Магистральной (собственницей являлась Рыбакова Валентина Ивановна, умершая 10 апреля 2017 года);
- квартиру № 115 в доме № 16 корпус 3 на улице Великанова (собственником являлся Ледин Михаил Степанович, умерший 25 августа 2002 года);
- квартиру № 115 в доме № 14 на улице Костычева (собственницей являлась Акишкина Раиса Михайловна, умершая 19 октября 2019 года);
- квартиру № 6 в доме № 41 корпус 1 на улице Высоковольтной (собственницей являлась Семагина Антонина Федоровна, умершая 20 марта 2011 года);
- квартиру № 24 в доме № 6 на улице Тимуровцев (собственницей являлась Ежова Елена Валериевна, умершая 21 августа 2020 года);
- квартиру № 46 в доме № 40 на улице Пушкина (собственником являлся Соловьев Петр Алексеевич, умерший 20 февраля 2022 года);
- квартиру № 50 в доме № 50 корпус 1 на улице Новоселов (собственником являлся Чернаков Андрей Андреевич, умерший 08 июля 2011 года).
Если претенденты на квартиры не найдутся, то имущество станет муниципальным. Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты №№ 1,3. Телефоны: 27-35-76, 25-85-69