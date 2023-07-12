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МЧС: из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы

Из-за аномальной жары в четырех федеральных округах могут согнуться рельсы. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Происшествия может случиться в южных регионах Уральского федерального округа, Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях

«Существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также с деформацией железнодорожного полотна», — рассказали в ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Отметим, что 11 июля на Урале температура поднялась до +40 градусов. Это рекордная температура за 190 лет наблюдений.