Глава Рязанской облдумы посетил социальные объекты Путятинского района

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин посетил социальные объекты Путятинского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

В поселке Новая Деревня Фомин совместно с сельскими депутатами проинспектировал ход ремонта местной школы. На ремонт из резервного фонда губернатора Рязанской области выделено 2,2 миллиона рублей.

Аркадий Фомин отметил, что работы идут в соответствии с графиком: в школе уже заменили полы, внутренние перегородки и оконные блоки, в ближайшее время будут поставлены новые двери. Представители сельской администрации, в свою очередь, заверили парламентария, что работы будут выполнены в срок и 1 сентября в обновленную школу придут учиться 32 ученика.

Аркадий Фомин также посетил Карабухинскую среднюю общеобразовательную школу. Там в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» ремонтируют спортивный зал.

«Ребята очень хотели заниматься физкультурой в комфортных условиях. В этом году появилась возможность провести качественный ремонт школьного спортивного зала. Основная часть работ уже выполнена. Подрядчик работает качественно, с соблюдением сроком. Нет сомнений, что к 1 сентября у ребят будет хороший, полноценный спортзал», — отметил Аркадий Фомин.

В Путятине председатель Рязанской областной Думы ознакомился с ходом строительства дороги на улице Красносоюзская. С просьбой построить данную дорогу в прошлом году к Фомину обратились местные жители. На личном приеме у главы регионального парламента они рассказали, что единственная дорога, соединяющая деревню Климовка с районным центром, находится в плачевном состоянии из-за отсутствия финансирования, и попросили парламентария помочь в решении вопроса. В конце 2022 года администрация Путятинского района прошла конкурсный отбор на получение субсидии из областного бюджета.

Сейчас строительство дороги идет полным ходом. На данном этапе подрядчик завершил вынос инженерных коммуникаций. Далее в планах — строительство дороги из щебня с заключительным слоем асфальтобетона. Срок окончания работ — 15 августа.

«Люди эту дорогу очень ждут. Уверен, что подрядчик исполнит все обязательства вовремя и жители Путянинского района получат хорошую дорогу с качественным, долговечным покрытием», — подытожил Аркадий Фомин.