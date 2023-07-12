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Французский политик Жюльен Обер: потенциальное вступление Украины в НАТО станет катастрофой

Вице-президент республиканской партии Франции Жюльен Обер оценил возможность вхождения Украины в НАТО. Об этом 12 июля пишет Life.

Политик заявил, что потенциальное включение Украины в НАТО станет катастрофой. По его мнению, Евросоюзу необходимо учитывать обеспокоенность России относительно ее безопасности.

«Существует 5-я статья, которая гласит, что все страны Альянса должны включиться в конфликт, если на одну из них напали. С другой стороны, у России есть собственные представления о безопасности. У России есть собственные амбиции. Мы должны учитывать её озабоченность относительно собственной безопасности», — пояснил политик.

Жюльен Обер считает, что Европа своими действиями не должна ослаблять Россию, так как чем слабее становится Москва, тем влиятельнее становится Вашингтон. Также он полагает, что дальнейшее давление на Россию приведет к росту ее зависимости от Китая, что противоречит интересам Евросоюза.

«После развала СССР Россия должна была интегрироваться в Европу. Но сейчас этот процесс приостановлен, потому что Россия рассматривается американцами как геополитический противник. США воспользовались ослаблением России для расширения собственного влияния на континенте. В интересах Европы — интегрировать Россию в общую систему безопасности, потому что это наша с вами безопасность», — заявил Обер.