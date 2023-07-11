В Ульяновске восьмиклассница насмерть отравилась неизвестным веществом

В Ульяновске восьмиклассница насмерть отравилась неизвестным веществом. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, трагедия случилась в воскресенье, 9 июля, в одной из квартир на улице Победы. Подростки были в гостях у восьмиклассника. Они пили энергетики. По предварительной информации, алкоголя не было.

В какой-то момент 14-летней девочке стало плохо, она потеряла сознание. Вызвали «скорую», ее экстренно госпитализировали. Когда врачи забирали подростка, отметили, что рядом с ней находился газовый баллончик для заправки зажигалок.

У девочки диагностировали отравление неустановленным веществом, однако спасти не смогли. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

По словам матери погибшей, последние три дня дочь жаловалась на головные боли, тошноту и повышенное давление, однако к врачам не обращалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».