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В Шацке подросток изнасиловал 15-летнюю девушку и не понес наказание

В Шацке 17-летний молодой человек изнасиловал 15-летнюю девушку и не понес наказание. Об этом говорится в опубликованном видео на YouTube-канале адвоката Геннадия Нефедовского.

Познакомилась девушка с 17-летним рязанцем в интернете. После переписки несколько раз встречались. В одну из таких встреч молодой человек пришел в гости.

«11 декабря он пришел ко мне в гости. Спросил, одна ли я дома. Когда ответила, что одна, он резко взял меня за волосы и заставил встать на колени… После он кинул меня на кровать, положил на спину и попытался изнасиловать. Я сказала, что расскажу родителям, на что он стал угрожать, что распустит слухи, как о еще одной несовершеннолетней девушке, которая покончила с собой», — поделилась пострадавшая девушка.

После изнасилования 15-летняя рязанка забеременела и рассказала о случившемся родителям. Мать девушки написала заявление по факту изнасилования. Тут же ее пригласили на комиссию по делам несовершеннолетних, где начали шантажировать угрозой размещения интим-фотографий дочери в интернете.

Как отметила мать 15-летней рязанки, им отказывали в возбуждении уголовного дела и заявляли, что не получится посадить виновного. Семья пострадавшей писала с адвокатами множество жалоб, которые отклонялись. После того, как мать 15-летней девушки попала на прием к заму руководителя следственного комитета по Рязанской области, завели уголовное дело.

По словам правозащитника, уже практически год продолжается следствие по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

«Виновник находится на свободе. В отношении него никакая мера пресечения не избрана. Молодой человек периодически угрожает семье 15-летней девушке и ей самой физической расправой и изнасилованием», — отметил Нефедовский.

Сасовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. На данный момент, 17-летний рязанец находится на свободе. Адвокат Геннадий Нефедовский и канал «Территория права Н» добиваются, чтобы контроль над следствием взял СК России.