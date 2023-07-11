В Сасове при столкновении «ГАЗели» и ВАЗ пострадал мужчина
В Сасове при столкновении «ГАЗели» и ВАЗ пострадал мужчина. Об этом сообщило
Авария произошла в субботу, 8 июля, в 10:50, на седьмом километре трассы «Сасово — Ключи».
По информации Сасовской полиции, 38-летний водитель «ГАЗели» при повороте налево не убедился в безопасности маневра. В попутном направлении ехал ВАЗ-21110, которым управлял 39-летний мужчина. Автомобиль столкнулись. Отмечается, что водитель ВАЗ был пьян.
Водитель легковушки обратился за медпомощью.
По факту аварии проводится проверка.