В Рыбновском районе выступит Хабиб с песней «Ягода-малинка»

В Новоселках Рыбновского района 15 июля пройдет ежегодный семейный фестиваль «Малина». На нем выступит певец Хабиб, исполнитель песни «Ягода-малинка».

Кроме просмотра концерта гости смогут познакомиться с историей села в зоне лектория и поучаствовать в разных мастер-классах. На месте будет работать Малиновый базар с продуктами от местных жителей и крафт-маркет с сувенирами.

Начало праздника — в 12:00. Продлится он до 19:00.

Отмечается, что в этот день от рязанской остановки ТРЦ «Премьер» будет ходить дополнительный транспорт до площадки фестиваля. Отправление из города в 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. Отправление из села Новоселки до ТРЦ «Премьер» в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Рейсы из Рыбного в Новоселки — в 11:30, 12:00, обратно — в 19:30, 20:00.

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